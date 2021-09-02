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ФСБ рассекретила документ о казнях советских граждан японцами

Источник:
РИА Новости
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Фото: Imperial Japanese Army

Федеральная служба безопасности России обнародовала архивный документ о том, как сотрудники японской разведки и полиции в августе 1945 года массово казнили граждан СССР через отрубание головы.

Речь идет о копии письма начальника советской военной контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова, направленном 16 сентября 1945 года на имя Иосифа Сталина с копией наркому внутренних дел Лаврентию Берии.

По сообщению управления СМЕРШ Забайкальского фронта, 29 августа 1945-го на территории специальной тюрьмы особого отдела японской губернской полиции маньчжурского города Хайлара была обнаружена яма с закопанными в ней 43 обезглавленными трупами мужчин, писал Абакумов.

«9 августа 1945 года, в день начала военных действий между СССР и Японией, по указанию начальника Хайларской японской военной миссии подполковника Амано по заранее составленным спискам японской жандармерией и полицией было арестовано в городе 19 советских граждан из числа бывших служащих КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога), оставшихся на жительство в Маньчжурии», — приводит РИА Новости содержание письма.

Задержанных поместили в тюрьму. «В тот же день по приказанию подполковника Амано и начальника управления японской губернской полиции Северо-Хинганской провинции Кагеяма содержавшиеся в этой тюрьме 43 арестованных были казнены путем отсечения головы», — указывал автор письма.

Амано, Кагеяма и еще десять жандармов, принимавших непосредственное участие в убийстве советских граждан, арестованы управлением СМЕРШ Забайкальского фронта, докладывал начальник военной контрразведки.

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