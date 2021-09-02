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Аверины передумали уходить из спорта после слов «мокрая курица»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/arishadina1998

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась подробностями довольно жесткого разговора с Диной и Ариной Авериными по поводу возможности завершения их карьеры — она упирала на то, что гимнастки будут подводить народ.

Арина Аверина позвонила и попыталась завести разговор о возможном уходе из спорта, сестры хотели поступать в экономический институт, рассказала Винер-Усманова в интервью «Р-Спорту».

«Я сказала: "Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре: "Дина, ты наше золото" — и повел на сцену? Президент тебе сейчас будет вручать награду". Я сказала: "Вы как смеете, вы с ума сошли, вы будете подводить народ?» — передала разговор Винер-Усманова.

По ее словам, Дина и Аверина думали, что тренер предложит им бросить, так как они «уже старенькие», а у нее есть более молодые спортсменки. Тогда Винер-Усманова погнала гимнасток в зал на тренировку.

Сестрам-близняшкам Авериным по 23 года. На Олимпиаде в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золота. Дина Аверина уступила в борьбе за награду израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина осталась без медали, заняв четвертое место. Судейство в личном многоборье вызвало недовольство со стороны российских спортивных чиновников, болельщиков и журналистов.

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