Омичи руками перевернули попавшую в ДТП маршрутку. ВИДЕО

Маршрутка попала в ДТП в Омске вечером в среду. В Сети появилось видео, где прохожие переворачивают ее руками, чтобы помочь пассажирам.

Авария произошла на улице Масленникова. 44-летняя водитель Mitsubishi Outlander выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршруткой, которая от удара опрокинулась.

В салоне «газели» находились 12 пассажиров. После аварии пять человек увезли в больницу, еще двое обратились за помощью позже.

В четверг по соцсетям разошлось видео, где после ДТП прохожие переворачивают маршрутку руками. Пользователи Сети назвали их героями.

«Удивительно, что большинство свидетелей не снимали ролики, как это сейчас принято, а помогали», – отметили в одной из публикаций.