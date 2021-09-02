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Омичи руками перевернули попавшую в ДТП маршрутку. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео Telegram-канала «Осторожно, новости»

Маршрутка попала в ДТП в Омске вечером в среду. В Сети появилось видео, где прохожие переворачивают ее руками, чтобы помочь пассажирам.

Авария произошла на улице Масленникова. 44-летняя водитель Mitsubishi Outlander выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршруткой, которая от удара опрокинулась.

В салоне «газели» находились 12 пассажиров. После аварии пять человек увезли в больницу, еще двое обратились за помощью позже.

В четверг по соцсетям разошлось видео, где после ДТП прохожие переворачивают маршрутку руками. Пользователи Сети назвали их героями.

«Удивительно, что большинство свидетелей не снимали ролики, как это сейчас принято, а помогали», – отметили в одной из публикаций.

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ЧП #ДТП
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