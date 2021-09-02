Глава «Ростеха» назвал Lada превосходящими Ford по качеству

Российские автомобили Lada по качеству превосходят Ford, а также корейские и китайские автомобили, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на открытом уроке для российских школьников в рамках просветительского марафона «Новое знание».

«Я вас уверяю, сегодня автомобиль Lada по качеству нисколько не уступает ни Ford, ни корейским автомобилям KIA, ну тем более китайским. Они намного лучше, качественнее», — отметил он.

В 2019 году Чемезов заявил в интервью Наиле Аскер-заде (в программе «Действующие лица»), что продукция АвтоВАЗа уже много лет занимает первое место на российском рынке легковых автомобилей, а Lada Vesta ничем не уступает иностранным автомобилям — «не шумит, не гремит».

Президент АвтоВАЗа Николя Мор в июне анонсировал, что в течение пяти лет бренд Lada выведут на более высокий ценовой сегмент. При этом автоконцерн продолжит производить бюджетные автомобили, поскольку доступность является «исторической позицией Lada».