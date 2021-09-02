Министр обозначил задачу минимум для России на Олимпиаде-2022

Минимальной задачей для российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине станет попадание в пятерку сильнейших команд, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Медального плана как такового нет. Вы знаете, что ситуация на Играх 2018 года была трагичной для России. Количество медалей абсолютно не отражало соотношение сил на спортивной арене и нашего потенциала», — цитирует РИА Новости Матыцина.

По его словам, минимальная задача — попадание в пятерку сильнейших сборных команд, как это было и на летних Играх в Токио.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году российские спортсмены завоевали 17 медалей (из них всего два золота) и заняли 13 место в неофициальном командном зачете.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.