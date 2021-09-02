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Самбурская показала бэкстэйдж с эротической фотосессии

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram бэкстэйдж с фотосессии, где она позирует полуобнаженная. Видео собрало сотни комплиментов.

«В любви», — подписала Самбурская видео со съемок. В кадре самбурская с короткой стрижкой и в кожаном брючном костюме. Пиджак актриса набросила на обнаженное тело, а оголившуюся грудь прикрыла рукой.

В комментариях поклонники оставили много положительных отзывов, среди тех, кто восхитился красотой актрисы и знаменитости — ведущие Лера Кудрявцева, Светлана Бондарчук, блогер Алексей Жидковский и другие.

Поклонники написали Самбурской, что только талантливая актриса может так красиво выглядеть в кадре, и в ней прекрасно все. Помимо комплиментов актрисе отправили и много шуточных сообщений намеком на излишнюю сексуальность девушки.


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