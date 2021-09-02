Самбурская показала бэкстэйдж с эротической фотосессии

Актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram бэкстэйдж
с фотосессии, где она позирует полуобнаженная. Видео собрало сотни комплиментов.
«В любви», — подписала Самбурская видео со съемок. В кадре
самбурская с короткой стрижкой и в кожаном брючном костюме. Пиджак актриса
набросила на обнаженное тело, а оголившуюся грудь прикрыла рукой.
В комментариях поклонники оставили много положительных
отзывов, среди тех, кто восхитился красотой актрисы и знаменитости — ведущие
Лера Кудрявцева, Светлана Бондарчук, блогер Алексей Жидковский и другие.
Поклонники написали Самбурской, что только талантливая
актриса может так красиво выглядеть в кадре, и в ней прекрасно все. Помимо комплиментов
актрисе отправили и много шуточных сообщений намеком на излишнюю сексуальность
девушки.