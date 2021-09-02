НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Искусственные дожди потушат лесные пожары на севере Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: © правительство Иркутской области

Искусственные осадки вызвали в Катангском районе Иркутской области, чтобы потушить лесные пожары, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

Искусственные осадки над двумя крупными лесными пожарами в Катангском районе вызвал самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны.

За прошедшие сутки в лесах Иркутской области ликвидировали 10 пожаров: два новых и восемь зарегистрированных ранее. Они действовали в Нижнеилимском, Катангском, Братском и Усть-Удинском районах.

Из шести вновь зарегистрированных в среду возгораний одно началось на арендованном участке, пять – на незакрепленных. В пяти случаях причиной возгораний предварительно считаютгрозы, в одном усматривается вина местного населения.

Еще по теме
Судну сибиряков в кругосветке потребовался капремонт
Производство одноразовых товаров из пластика запретят в России
Смотровая площадка появится на территории хакасского памятника «Уйтаг»
Ученые объяснили опасность мусорного полигона в селе Плотниково
смотреть все
Жизнь #Гео #Стихии
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Искусственные дожди потушат лесные пожары на севере Иркутской области
Судну сибиряков в кругосветке потребовался капремонт
Смертность от COVID-19 в Сибири в июле достигла максимума
Съемки фильма о наркобизнесе стартовали в Хакасии. ВИДЕО
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
США построят гравитационный аккумулятор
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Новый штраф придумали для водителей
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
22
МИД предупредил об охоте США за россиянами
22
Путин указал на упущенные демографические возможности России
21
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
19
Талибы убили известного афганского певца
Sibnet.Ru