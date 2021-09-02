Искусственные дожди потушат лесные пожары на севере Иркутской области

Искусственные осадки вызвали в Катангском районе Иркутской области, чтобы потушить лесные пожары, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

Искусственные осадки над двумя крупными лесными пожарами в Катангском районе вызвал самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны.

За прошедшие сутки в лесах Иркутской области ликвидировали 10 пожаров: два новых и восемь зарегистрированных ранее. Они действовали в Нижнеилимском, Катангском, Братском и Усть-Удинском районах.

Из шести вновь зарегистрированных в среду возгораний одно началось на арендованном участке, пять – на незакрепленных. В пяти случаях причиной возгораний предварительно считаютгрозы, в одном усматривается вина местного населения.