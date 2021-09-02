Смертность от COVID-19 в Сибири в июле достигла максимума

Почти 7 тысяч человек умерли в Сибирском федеральном округе в июле от коронавируса, это максимальное значение за все время пандемии, по данным Росстата.

От коронавируса в июле умерли 6,9 тысячи человек, что в семь раз больше, чем год назад. Больше всего жизней пандемия унесла в июле в Новосибирской области — 1,7 тысячи человек.

Также высокие показатели в Иркутской области и Красноярском крае. Меньше всего людей умерло от коронавируса в июле в Туве, Хакасии, Республике Алтай.

Ученые связывали большую смертность в июле с циркулирующим опасным индийским штаммом и жарой, которая усложняет дыхание заболевших.

В Новосибирской области в конце июля власти сообщали о стабилизации обстановки с коронавирусом. Ряд больниц, переделанных под лечение от коронавируса, возвращали к своему профилю.