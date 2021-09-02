НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Смертность от COVID-19 в Сибири в июле достигла максимума

Источник:
Sibnet.ru
312 1
Фото: © Sibnet.ru

Почти 7 тысяч человек умерли в Сибирском федеральном округе в июле от коронавируса, это максимальное значение за все время пандемии, по данным Росстата.

От коронавируса в июле умерли 6,9 тысячи человек, что в семь раз больше, чем год назад. Больше всего жизней пандемия унесла в июле в Новосибирской области — 1,7 тысячи человек. 

Также высокие показатели в Иркутской области и Красноярском крае. Меньше всего людей умерло от коронавируса в июле в Туве, Хакасии, Республике Алтай.

Ученые связывали большую смертность в июле с циркулирующим опасным индийским штаммом и жарой, которая усложняет дыхание заболевших.

В Новосибирской области в конце июля власти сообщали о стабилизации обстановки с коронавирусом. Ряд больниц, переделанных под лечение от коронавируса, возвращали к своему профилю.

Еще по теме
Сервис для определения больничных инфекций впервые внедрили в Томске
Врач описал опасные продукты перед прививкой
Центр трансплантации костного мозга откроют в Красноярске
Врач рассказал об опасных методах лечения простуды
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Искусственные дожди потушат лесные пожары на севере Иркутской области
Судну сибиряков в кругосветке потребовался капремонт
Смертность от COVID-19 в Сибири в июле достигла максимума
Съемки фильма о наркобизнесе стартовали в Хакасии. ВИДЕО
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
США построят гравитационный аккумулятор
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Новый штраф придумали для водителей
Обсуждение (1)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
56
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
22
МИД предупредил об охоте США за россиянами
22
Путин указал на упущенные демографические возможности России
21
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
19
Талибы убили известного афганского певца
Sibnet.Ru