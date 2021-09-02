Вышел трейлер фильма ужасов «Злое»

Фильм «Злое» от режиссера Джеймса Вана, снявшего вторую часть «Заклятия», выйдет в прокат 10 сентября, накануне премьеры в Сети вышел финальный трейлер хоррора.

По сюжету девушка переживает шокирующие видения убийств. Героиня узнает, что все ее видения сбываются в реальности. Главную роль в картине играет британская актриса Аннабель Уоллис.

Режиссер Ван работал над сценарием вместе с Акелой Купером. За основу сюжета был взят рассказ Ингрид Бису. Ранее писательница работала над сценариями фильмов «Проклятие монахини» и «Заклятие-3: По воле дьявола».

Изначально картина должна была увидеть свет в августе 2020 года. Из-за пандемии премьеру пришлось перенести. Релиз фильма состоится 10 сентября.