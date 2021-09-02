НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Полпред Трутнев выступил против новых городов на Дальнем Востоке

Источник:
Sibnet.ru
342 2
Фото: Doctor Digger Shrew … / CC BY 3.0

Новые города на Дальнем Востоке стоит создавать, когда возникнут новые экономические мощности, сейчас стоит сосредоточиться на развитии существующих, заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. При объединении его с Владивостоком и Артемом на Дальнем Востоке мог бы появится первый город-миллионник. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свою очередь предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный.

«Мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности. Что касается в целом ситуации с градостроительством, мне кажется, что очень важно привести в порядок имеющиеся города», — сказал Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он указал, что, в частности, речь идет о Владивостоке, Хабаровске, Анадыре, Магадане, Благовещенске. Трутнев пояснил, что индекс качества городской среды в регионе «существенно ниже» среднероссийского.

Еще по теме
Бурятский школьник поставил Путина вопросом в тупик. ВИДЕО
Путин рассказал школьникам об информационном мусоре
Лавров ответил на слова Зеленского о «грязном газе России»
Путин указал на упущенные демографические возможности России
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Искусственные дожди потушат лесные пожары на севере Иркутской области
Судну сибиряков в кругосветке потребовался капремонт
Смертность от COVID-19 в Сибири в июле достигла максимума
Съемки фильма о наркобизнесе стартовали в Хакасии. ВИДЕО
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
США построят гравитационный аккумулятор
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Новый штраф придумали для водителей
Обсуждение (2)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

jeryakob

дед ушел в нирвану. во времена когда небо было синее ... горит тайга , медицина , которая позволяет...

fenimor

если бы еще людей не загоняли в нищету, то демографическая обстановка улучшилась бы

Uynachalnica

"Путин указал на упущенные демографические возможности России" - даже интересно, а кто же их упустил,...

pepelmetal

Видимо поэтому он так хочет сохранить транзит через нэньку, там он сразу очищается и появляются молекулы...
Sibnet.Ru