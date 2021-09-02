Полпред Трутнев выступил против новых городов на Дальнем Востоке

Новые города на Дальнем Востоке стоит создавать, когда возникнут новые экономические мощности, сейчас стоит сосредоточиться на развитии существующих, заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. При объединении его с Владивостоком и Артемом на Дальнем Востоке мог бы появится первый город-миллионник. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свою очередь предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского возле космодрома Восточный.

«Мы все-таки исходим из того, что людей надо обеспечивать не только жильем, но и работой. Поэтому строить новый город есть смысл тогда, когда возникают огромные новые экономические мощности. Что касается в целом ситуации с градостроительством, мне кажется, что очень важно привести в порядок имеющиеся города», — сказал Трутнев в эфире радио «Комсомольская правда».

Он указал, что, в частности, речь идет о Владивостоке, Хабаровске, Анадыре, Магадане, Благовещенске. Трутнев пояснил, что индекс качества городской среды в регионе «существенно ниже» среднероссийского.