Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Омске

Фото: © УГИБДД по Омской области
Маршрутка с пассажирами опрокинулась в результате ДТП с иномаркой в Омске, в аварии пострадали четыре человека, сообщило управление ГИБДД по Омской области.
Авария произошла на улице Масленникова вечером в среду. 44-летняя водитель Mitsubishi Outlander двигалась со стороны Ленинградского моста.
На пересечении с проспектом Карла Маркса иномарка выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршрутным автобусом, который от удара опрокинулся на правый бок.
В салоне «газели» находились 12 пассажиров. Медицинская помощью потребовалась троим пассажирам микроавтобуса и водителю иномарки. По факту аварии проводится проверка.
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