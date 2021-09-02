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Маршрутка с пассажирами опрокинулась в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Омской области

Маршрутка с пассажирами опрокинулась в результате ДТП с иномаркой в Омске, в аварии пострадали четыре человека, сообщило управление ГИБДД по Омской области.

Авария произошла на улице Масленникова вечером в среду. 44-летняя водитель Mitsubishi Outlander двигалась со стороны Ленинградского моста. 

На пересечении с проспектом Карла Маркса иномарка выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с маршрутным автобусом, который от удара опрокинулся на правый бок.

В салоне «газели» находились 12 пассажиров. Медицинская помощью потребовалась троим пассажирам микроавтобуса и водителю иномарки. По факту аварии проводится проверка.

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ЧП #ДТП
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