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Бурятский школьник поставил Путина вопросом в тупик. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Ученик из Бурятии Егор Сотнич на встрече президента Владимира Путина со школьниками поднял вопрос о защите экологии озера Байкал и попросил подписаться на его канал в YouTube, чем поставил Путина в тупик.

«Как вы смотрите на то, чтобы выделить средства на очистные сооружения для этого великого озера Байкал?», — обратился к главе государства десятилетний Сотнич.

«Основная угроза для Байкала — это стоки от сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения и дожди это смывают это с полей в озеро, и стоки от ЖКХ. У нас приняты некоторые решения для реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства Бурятии, и уже выделено финансирование», — ответил Путин.

 Затем школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал. «Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?», — сначала не разобрал президент. Сотнич объяснил, что речь идет о соцсети. После Путин пообещал, что подумает.


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