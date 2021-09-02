Бурятский школьник поставил Путина вопросом в тупик. ВИДЕО

Ученик из Бурятии Егор Сотнич на встрече президента Владимира Путина со школьниками поднял вопрос о защите экологии озера Байкал и попросил подписаться на его канал в YouTube, чем поставил Путина в тупик.

«Как вы смотрите на то, чтобы выделить средства на очистные сооружения для этого великого озера Байкал?», — обратился к главе государства десятилетний Сотнич.

«Основная угроза для Байкала — это стоки от сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения и дожди это смывают это с полей в озеро, и стоки от ЖКХ. У нас приняты некоторые решения для реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства Бурятии, и уже выделено финансирование», — ответил Путин.

Школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал. "Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?" - сначала не разобрал президент. Но потом пообещал, что подумает. pic.twitter.com/J3qtOlMKRy — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 1, 2021

Затем школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал. «Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?», — сначала не разобрал президент. Сотнич объяснил, что речь идет о соцсети. После Путин пообещал, что подумает.