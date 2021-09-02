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Будущих сотрудников колоний начали учить в новосибирской школе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУФСИН по Новосибирской области

Первый в Новосибирской области профильный класс ГУФСИН открылся в среду в школе №67 в Ленинском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

«Обучающихся в классе детей будут готовить для дальнейшего поступления и обучения в образовательных организациях ФСИН России», – говорится в сообщении.

Профильной подготовкой учеников займутся специалисты межрегионального учебного центра ФСИН, группы профессиональной и служебной подготовки, отдела спецназа «Корсар». К занятиям «по вопросам духовного и патриотического воспитания» также будут привлекаться члены Совета ветеранов регионального отделения.

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