Будущих сотрудников колоний начали учить в новосибирской школе

Первый в Новосибирской области профильный класс ГУФСИН открылся в среду в школе №67 в Ленинском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

«Обучающихся в классе детей будут готовить для дальнейшего поступления и обучения в образовательных организациях ФСИН России», – говорится в сообщении.

Профильной подготовкой учеников займутся специалисты межрегионального учебного центра ФСИН, группы профессиональной и служебной подготовки, отдела спецназа «Корсар». К занятиям «по вопросам духовного и патриотического воспитания» также будут привлекаться члены Совета ветеранов регионального отделения.