США и Украина назвали «Северный поток» угрозой

Киев и Вашингтон по-прежнему выступают против строительства газопровода «Северный поток —2» и заявили, что рассматривают его как угроз, говорится в двухстороннем совместном заявлении по стратегическому партнерству Украины и США, принятом в среду в рамках рабочего визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.

«Украина и США продолжают выступать против "Северного потока — 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности» — приводит ТАСС документ.

Вашингтон намерен прилагать усилия для «сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок через Украину в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия», утверждается в заявлении.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по проекту «Северный поток — 2», Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины.

Американские власти оставили за собой право принимать меры в случае «использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессии в отношении Украины», уточнили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.