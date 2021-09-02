НАВЕРХ

Сборная России по футболу всухую сыграла с Хорватией

Источник:
Sibnet.ru
152 1
Фото: © Михаил Шапаев, Общероссийская общественная организация

Сборная России по футболу вничью сыграла с Хорватией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Встреча, проходившая в Лужниках, завершилась со счетом 0:0.

«Не могу сказать, что доволен результатом, скорее, недоволен. Про игру то же самое могу сказать. Есть удовлетворение, набрали одно очко, двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем Кипр и Мальту», — прокомментировал главный тренер сборной Валерий Карпин на пресс-конференции.

После четырех игр из 10 Хорватия и Россия делят первое и второе место в отборочной группе, набрав по семь очков.

Следующий матч Россия сыграет в гостях против Кипра 4 сентября.

Еще по теме
Сборная России без Дзюбы встретится с Хорватией на отборах к ЧМ-2022
Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу
Футболист погиб во время матча в Калининграде
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины
22.08.2021 21:04
info.sibnet.ru
Теннисистке Весниной подарили квартиру в Сочи
17.08.2021 17:58
info.sibnet.ru
Спортсменка продала медаль Олимпиады ради больного мальчика
17.08.2021 12:25
info.sibnet.ru
Олимпийский чемпион заявил о подаренном депутатом $1 млн
12.08.2021 09:38
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
22
МИД предупредил об охоте США за россиянами
21
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
20
Путин указал на упущенные демографические возможности России
19
Талибы убили известного афганского певца
Sibnet.Ru