Сборная России по футболу всухую сыграла с Хорватией

Сборная России по футболу вничью сыграла с Хорватией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Встреча, проходившая в Лужниках, завершилась со счетом 0:0.

«Не могу сказать, что доволен результатом, скорее, недоволен. Про игру то же самое могу сказать. Есть удовлетворение, набрали одно очко, двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем Кипр и Мальту», — прокомментировал главный тренер сборной Валерий Карпин на пресс-конференции.

После четырех игр из 10 Хорватия и Россия делят первое и второе место в отборочной группе, набрав по семь очков.

Следующий матч Россия сыграет в гостях против Кипра 4 сентября.