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Фильм про юных хоккеистов «Трактора» и «Металлурга» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Спортивный документальный фильм о маленьких хоккеистах «Уральское дерби» появился в видеосервисе Wink. Посмотреть его можно всего за 10 рублей.

Фильм рассказывает о противостоянии двух южно-уральских детских хоккейных команд — челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга».

Это соперничество было начато не ими, а их старшими товарищами из взрослых команд. Но они с уральским упорством, смелостью и дерзостью продолжают эту спортивную борьбу. А их поклонники поддерживают их с трибун, ведь следить за этим противостоянием — одно удовольствие.

Фильм «Уральские дебри» доступенпользователям Wink в подписке «Оптимальный», доступ к которой можно получить за 10 рублей на 24 часа.

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