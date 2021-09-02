Фильм про юных хоккеистов «Трактора» и «Металлурга» вышел в Wink

Спортивный документальный фильм о маленьких хоккеистах «Уральское дерби» появился в видеосервисе Wink. Посмотреть его можно всего за 10 рублей.

Фильм рассказывает о противостоянии двух южно-уральских детских хоккейных команд — челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга».

Это соперничество было начато не ими, а их старшими товарищами из взрослых команд. Но они с уральским упорством, смелостью и дерзостью продолжают эту спортивную борьбу. А их поклонники поддерживают их с трибун, ведь следить за этим противостоянием — одно удовольствие.

Фильм «Уральские дебри» доступенпользователям Wink в подписке «Оптимальный», доступ к которой можно получить за 10 рублей на 24 часа.