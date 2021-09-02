Омский «Авангард» начал сезон с победы над ЦСКА

Команды «Авангард» и ЦСКА открыли сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, победу одержали омичи, обыграв армейцев со счетом 4:0.

Чемпион прошлого сезона, ХК «Авангард» открыл счет в первом периоде. После удаления в ЦСКА омичи оказались в большинстве. Этим воспользовался новичок «Авангарда» — Петер Цегларик, который и забросил шайбу в ворота соперника.

Второй период прошел всухую, но армейцы создавали множество опасных моментов у ворот «Авангарда». Вратарь «ястребов» Шимон Грубец геройски отстоял вторую 20-минутку и не позволил ЦСКА сравнять счет.

В третьем периоде «Авангард» дважды оказался в большинстве. Реализовать одно из них сумел Найт Корбэн (канадец играет за омскую команду второй сезон подряд).

За восемь минут до сирены еще одну шайбу в ворота армейцев отправил Петер Цегларик, оформив дубль на своей первой игре за «Авангард». Следом четвертую шайбу в ворота ЦСКА отправил Найт Корбэн.

Армейцы так и не смогли распечатать ворота чемпионов. В итоге победа уверенно досталась «Авангарду» со счетом 4:0.

В новом сезоне составы команд прилично изменились. Кроме этого, у «армейцев» сменился тренер — на место Игоря Никитина пришел Сергей Федоров. Тренерский штаб «Авангарда» по-прежнему возглавляет Боб Хартли.