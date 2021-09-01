НАВЕРХ

Медведева стала студенткой МГУ

Источник:
Sibnet.ru
232 1
Фото: © instagram.com/jmedvedevaj

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поступила в Московский государственный университет, об этом она сообщила в Instagram.

«Теперь я студентка МГУ», — написала Медведева в сторис.

В следующей сторис она уточнила, что поступила в Высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Этот факультет готовит профессионалов-управленцев и продюсеров в сфере культуры, искусства, спорта и на телевидении.

Медведевой 21 год. Она двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года — в одиночном катании и командных соревнованиях. Фигуристка дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России.

Спортсменка не попала в состав сборной России на сезон 2021/22, в рамках которого пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине, но пока не сообщала, что собирается завершить спортивную карьеру. Сейчас Медведева в паре с Александром Энбертом выступает в ледовом спектакле «Анна Каренина».

Еще по теме
Россия не отпустила фигуристку Талалайкину в сборную Италии
Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины
Юная российская лыжница умерла после тренировки
Российский фигурист будет выступать за Филиппины
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины
22.08.2021 21:04
info.sibnet.ru
Теннисистке Весниной подарили квартиру в Сочи
17.08.2021 17:58
info.sibnet.ru
Спортсменка продала медаль Олимпиады ради больного мальчика
17.08.2021 12:25
info.sibnet.ru
Олимпийский чемпион заявил о подаренном депутатом $1 млн
12.08.2021 09:38
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
25
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
22
МИД предупредил об охоте США за россиянами
19
Талибы убили известного афганского певца
17
Поклонскую отправят на острова в Африке
14
США построят гравитационный аккумулятор
Sibnet.Ru