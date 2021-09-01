Медведева стала студенткой МГУ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поступила в Московский государственный университет, об этом она сообщила в Instagram.

«Теперь я студентка МГУ», — написала Медведева в сторис.

В следующей сторис она уточнила, что поступила в Высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Этот факультет готовит профессионалов-управленцев и продюсеров в сфере культуры, искусства, спорта и на телевидении.

Медведевой 21 год. Она двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года — в одиночном катании и командных соревнованиях. Фигуристка дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России.

Спортсменка не попала в состав сборной России на сезон 2021/22, в рамках которого пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине, но пока не сообщала, что собирается завершить спортивную карьеру. Сейчас Медведева в паре с Александром Энбертом выступает в ледовом спектакле «Анна Каренина».