Лавров ответил на слова Зеленского о «грязном газе России»

Украинские политики упражняются в словесной эквилибристике, и их высказывания, типа слов президента Украины Владимира Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе, делаются не от большого ума, заявил глав МИД России Сергей Лавров.

«Украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь — это их исконное название. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ — самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, «чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти».

«Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, для того чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия», — отметил министр.