Ученые узнали признаки привлекательного мужского голоса

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине и Университета Юты выяснили, какие особенности голоса мужчин привлекательны для женщин и наоборот, исследование опубликовано в «Журнале акустического общества Америки».

Ученые записали голоса 42 человек, выполняющих различные речевые задания. Затем ученые ставили эти записи различным группам, чтобы оценить вокальную привлекательность говорящих.

Авторы работы обнаружили, что мужчины находят более привлекательной четкую речь и утонченный тон, так как это указывает на женственность. Ученые поясняют, что это связано с тем, что, как правило, женщины говорят акустически и фонетически мягче и более отчетливо.

Женщин же наоборот привлекала в мужских голосах некая скомканность, легкая невнятность и бормотание. Такую речь они воспринимали как признак сильного мужчины. Вероятно, главное в мужском голосе именно его отличие от женского, в том числе по параметру четкости произношения слов.