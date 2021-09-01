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Новые модели iPhone получат неожиданные функции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обладатели новых iPhone смогут отправлять сообщения и звонить вне зоны действия сети благодаря спутникам, сообщил осведомленный источник.

У смартфонов будет две новые функции, которые позволят пользователям связаться с экстренными службами. Благодаря первой функции обладатель iPhone сможет посылать короткие сообщения, а вторая предоставит возможность «продиктовать» смартфону информацию о происшествии, передает агентство Вloomberg.

С помощью второй модификации устройство сможет передавать экстренным службам данные о попавшем в беду пользователе, его местоположение и медкарту, а также уведомлять о произошедшем его близких и врача.

Работа функций будет зависеть от доступа к спутникам. Неизвестно, с какими службами смогут связаться пользователи смартфонов благодаря этим модификациям.

Согласно другому источнику, Apple, скорее всего, завершит работу над нововведениями не раньше следующего года. Не исключено, что компания откажется от них до того, как их представит.

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