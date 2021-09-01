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Путин указал на упущенные демографические возможности России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Население России, по некоторым подсчетам, достигало бы 500 миллионов человек, если бы не два распада страны в XX веке, заявил президент Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».

Президент обратил внимание на то, что в прошлом веке дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия «потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза», отметил Путин.

«Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что сейчас население России составляет около 146 миллионов человек. «А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть?» — повторил он. А это, продолжил президент, «совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается».

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