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Путин рассказал школьникам об информационном мусоре

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин призвал школьников полагаться на проверенные знания и предупредил о большом количестве информационного мусора в мире

«В современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: Интернет, Рунет — там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все — от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан»

Но, по его словам, есть проблема. «Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции», — отметил Путин. Такой информации «верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых», добавил он.

Президент напомнил, что в России возрождено существовавшее в советские годы общество «Знание», «цель которого — помочь людям вообще и молодым людям в том числе найти себя, найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь».

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