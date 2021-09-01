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«Сферум» запустил онлайн-трансляции для 10 тысяч участников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Ростелекома

Цифровая образовательная платформа «Сферум», созданная совместно Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком», к началу учебного года добавила онлайн-трансляции, которые одномоментно может просматривать до 10 тысяч участников, к школьным онлайн-мероприятиям могут присоединиться даже неавторизованные на платформе пользователи, сообщает пресс-служба Ростелекома.

«Мы подготовили и запустили к началу учебного года очень удобный способ коммуникации — онлайн-трансляции для пользователей платформы. С их помощью можно демонстрировать любые школьные мероприятия, линейки, концерты. Массовые трансляции в "Сферуме" уже оценили представители орган управления образованием на всех уровнях», — сказал гендиректор «Цифрового образования» Рубен Акопов.

Трансляции доступны в веб-версии и на платформе Android, в ближайшее время они появятся на устройствах с iOS. Трансляции могут смотреть как зарегистрированные пользователи «Сферума», так и неавторизованные участники, например, ближайшие родственники ученика: родители, бабушки и дедушки. Для этого организатор трансляции должен отправить ссылку на мероприятие.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Платформа основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте», регистрация обеспечивается через единый центр авторизации VK Connect — простой и безопасный инструмент. «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферум» для iOS и Android, а также на сайте сферум.рф.

В «Сферуме» можно проводить групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку. Также есть чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий.

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jeryakob

дед ушел в нирвану. во времена когда небо было синее ... горит тайга , медицина , которая позволяет...

лачинов

А что, силовики у нас тоже попали в число обездоленных?

pepelmetal

Видимо поэтому он так хочет сохранить транзит через нэньку, там он сразу очищается и появляются молекулы...

PRoSpekt

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