Фильм про первого азиатского супергероя Marvel выходит на экраны

Второй полнометражный фильм четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», посвященный первому азиатскому супергерою, выходит на большие экраны 2 сентября.

В общей структуре кинематографической вселенной «Шан-Чи и легенда десяти колец» станет 25-м фильмом. В России фильм выйдет на день раньше, чем в США. В последние дни августа студия выпустила сразу несколько отрывков из предстоящей картины.

О чем фильм?

Картина расскажет о Шан-Чи, который узнал о том, что его отец – тот самый Мандарин, лидер террористической организации «Десять колец», которая упоминалась в третьем «Железном человеке». В той картине появлялся только фальшивый Мандарин. Однако в новом фильме выясняется, что террорист может нести ответственность за похищение Тони Старка в фильме 2008 года.

По сюжету, главный герой сбегает в Америку, чтобы начать новую жизнь, но тот не собирается его отпускать. Сообщалось, что события в фильме происходят после «Мстителей: Финал». На экраны вернутся такие персонажи, как Мерзость и Тревор Слэттери. Главную роль в фильме сыграл актер Симу Лю. Аквафина воплотила на экране подругу главного героя, а Тони Люн Чу Вай досталась роль Мандарина.

Интересно, что по комиксам, Шан-Чи умел клонировать себя во время боя и был одним из Мстителей. Насколько это сохранят в фильмах, пока неизвестно.

Будет ли продолжение?

Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал изданию Comic Book о возможности продолжении кинокомикса, для этого, считает он, есть множество предпосылок.

«Ранняя реакция на персонажей и на сам фильм дает мне большую надежду на то, что люди захотят увидеть больше этих персонажей. У нас, конечно, есть много идей, где их взять. Мы знаем, что фильм работает, когда люди спрашивают не только о главном персонаже, но и героях второго плана», – сказал главный босс студии.

Похоже, что все дороги в кинематографической вселенной Marvel могут привести к столкновению с Доктором Стрэнджем в «Мультивселенной Безумия», добавил Файги.

«Тем не менее, никто не готов подтвердить или опровергнуть, где именно будут персонажи. Я думаю, что конец этого фильма дает довольно четкое представление, по крайней мере, о том, насколько важно и непосредственно Шан-Чи вступает в этот мир», – отметил он.

Файги напомнил про Ника Фьюри в первом «Железном человеке», где тот говорил Тони Старку: «Ты часть большой вселенной, ты просто еще этого не знаешь». Очень похожая вещь происходит с Шангом в конце этого фильма, добавил глава Marvel.