Обналичившая 74 миллиона банда томичей предстанет перед судом

Преступная группа, незаконно обналичившая более 74 миллионов рублей, предстанет перед судом в Томске, сообщило в среду региональное управление ГУ МВД.

По данным ведомства, 48-летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в возрасте от 20 до 40 лет в период с 2016 года по 2018 год организовали незаконную деятельность по «обналичиванию» денег посредством незаконных банковских операций.

За два года обвиняемые незаконно обналичили более 74 миллионов рублей. Используя расчетные счета более 30 подконтрольных организаций, за вознаграждение они осуществляли нелегальные банковские операции. Незаконный доход составил более 5 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела составили 75 томов. Дело направлено в Кировский городской суд.