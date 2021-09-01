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Вышел новый трейлер 25-й части бондианы «Не время умирать»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» вышел перед премьерой картины, которая запланирована на 30 сентября.

В 25-ом фильме про Джеймса Бонда будет рассказано, как оставивший оперативную службу агент наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи.

25-й фильм о Джеймсе Бонде станет последним в шпионской карьере Дэниэла Крэйга. В картине также снялись Рами Малек, Леа Сейду, Наоми Харрис, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс и другие.

Джеймс Бонд — персонаж, созданный писателем Яном Флемингом в своей серии книг о Джеймсе Бонде. Бонд — секретный агент британской разведки MI6 и носит кодовое имя 007. В серии фильмов его играли актеры Шон Коннери, Дэвид Нивен, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. 

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