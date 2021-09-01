Сервис для определения больничных инфекций впервые внедрили в Томске

Сервис AMRcloud, который позволяет проводить микробиологический мониторинг, выявлять действующие внутрибольничные штаммы и назначать верные антибактериальные препараты, внедрен в томской больнице №3 впервые в регионе, сообщил в среду областной департамент здравоохранения.

Система работает просто: сотрудники лаборатории онлайн загружают на платформу данные об имеющихся патогенах в отделении больницы, платформа анализирует их и дает полную картину по структуре патогенов и их устойчивости.

«Это помогает понять, какие препараты стоит использовать, с каких лучше начинать лечение, какие будут наиболее эффективны. Особенно актуально это при лечении пациентов с COVID-19, поскольку позволяет достичь хороших результатов лечения, а в ряде случаев – избежать дополнительных назначений антибиотикотерапии», – прокомментировал главврач больницы Вадим Бойков.

Разработчик платформы – НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Смоленск).