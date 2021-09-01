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Сбербанк выдаст ипотеку с 18 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк с 1 сентября снизит минимальный возраст ипотечных заемщиков на три года, до 18 лет, сообщил представитель организации. Ранее на ипотечный кредит могли рассчитывать только граждане от 21 года.

Молодым клиентам будут доступны две ипотечные программы «Сбера» — кредиты на новостройки и готовое жилье, цитирует РБК представителя банка.

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке должен составлять от 10% стоимости жилья, срок кредита — до 30 лет, а стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев.

Пересмотр условий по ипотеке связан с тем, что все больше молодых клиентов задумываются о кредитах на покупку недвижимости, пояснил представитель «Сбера». Молодежь начинает работать довольно рано, поэтому снижение возрастного ценза даст им возможность самостоятельно купить жилье.

Ипотечное кредитование клиентам от 18 лет предлагают Московский кредитный банк, «Уралсиб», «Ак Барс» и банк «Санкт-Петербург» (если общий трудовой стаж заемщика больше одного года). Газпромбанк и Совкомбанк принимают заявки на ипотеку от граждан старше 20 лет.

Доля ипотечных заемщиков младше 25 лет находится в пределах 5-7% и в последнее время немного растет, отметили в банках ВТБ и «Санкт-Петербург».

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