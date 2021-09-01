Рабочего в Новосибирске насмерть придавило фанерными листами

Листы ЛДСП упали на двоих рабочих в Новосибирске, один из них погиб, сообщило в среду СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, ЧП случилось во вторник в мебельном цехе ООО «Оллат» на улице Петухова в Кировском районе областного центра.

Двое работников предприятия находились в цехе по производству мебели. Мужчины пересчитывали листы ЛДСП. Во время работы листы стали заваливаться на них.

В результате происшествия 41-летний потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью, второй мужчина не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках доследственной проверки.