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Рабочего в Новосибирске насмерть придавило фанерными листами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitanes / CC BY-SA 4.0

Листы ЛДСП упали на двоих рабочих в Новосибирске, один из них погиб, сообщило в среду СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, ЧП случилось во вторник в мебельном цехе ООО «Оллат» на улице Петухова в Кировском районе областного центра.

Двое работников предприятия находились в цехе по производству мебели. Мужчины пересчитывали листы ЛДСП. Во время работы листы стали заваливаться на них.

В результате происшествия 41-летний потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью, второй мужчина не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках доследственной проверки.

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ЧП #Происшествия
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