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Аксенова стала главной молодой актрисой в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © im_lyubovaksenova, instagram.com/im_lyubovaksenova

Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых российских актрис, она сыграла в большом количестве проектов и пользовалась наибольшим спросом у зрителей.

Рейтинг главных молодых российских актрис составили профильные издания «Бюллетень кинопрокатчика» и Кино-Театр.Ру. Они основывались на таких критериях как число проектов и главных ролей, кассовые сборы фильмов, фестивальные награды.

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С приличным отрывом от остальных топ возглавила Любовь Аксенова. Победу ей принес рекордный спрос на сериалы с ее участием, среди которых «Содержанки» и «Бывшие». Также Аксенова снялась в громкой картине «Майор Гром: Чумной Доктор».

Вторую строку рейтинга заняла Александра Бортич, победу которой принесла популярность «Холопа» (2019), «Любовниц» (2019), «Дела» (2021) и других.

Третьей в списке оказалась Ирина Старшенбаум — успехом среди зрителей пользовались онлайн-проекты, в которых снялась актриса, среди них сериалы «Содержанки» и «Медиатор» (2021), а также блокбастер «Вторжение» (2019).

В десятку лидеров также вошли Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст.

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