Жителей Улан-Удэ предупредили о выходе реки Селенги из берегов

Уровень реки Селенги в Улан-Удэ повысился за сутки на 17 сантиметров, преодолев отметку в 230 сантиметров, при которой начинается выход воды из берегов, сообщает администрация города.

«Проинформировали людей, которые попадают в зону затопления при уровне воды 243 сантиметров, чтобы они приняли меры по эвакуации и сохранению своего имущества. Вчера вечером обзвонили жителей по улице Окинская, там находятся четыре участка в зоне подтопления, чтобы жители этих домов также приняли меры по вывозу имущества», — сообщил замначальника Управления по ЧС Дмитрий Федоров.

В ночь на 1 сентября спецтехника Комбината по благоустройству оперативно провела отсыпку низменных участков подтопляемых территорий Левобережья, всего было использовано 369 кубометров грунта.



В выходные большая вода пришла по Селенге с территории соседней с Бурятией Монголии. Подтопления наблюдаются в Кяхтинском районе. Под водой оказалось более 200 подворий, около 90 домов подтоплены, более 100 человек эвакуированы.