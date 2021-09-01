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Жителей Улан-Удэ предупредили о выходе реки Селенги из берегов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Улан-Удэ

Уровень реки Селенги в Улан-Удэ повысился за сутки на 17 сантиметров, преодолев отметку в 230 сантиметров, при которой начинается выход воды из берегов, сообщает администрация города.

«Проинформировали людей, которые попадают в зону затопления при уровне воды 243 сантиметров, чтобы они приняли меры по эвакуации и сохранению своего имущества. Вчера вечером обзвонили жителей по улице Окинская, там находятся четыре участка в зоне подтопления, чтобы жители этих домов также приняли меры по вывозу имущества», — сообщил замначальника Управления по ЧС Дмитрий Федоров.

В ночь на 1 сентября спецтехника Комбината по благоустройству оперативно провела отсыпку низменных участков подтопляемых территорий Левобережья, всего было использовано 369 кубометров грунта.

В выходные большая вода пришла по Селенге с территории соседней с Бурятией Монголии. Подтопления наблюдаются в Кяхтинском районе. Под водой оказалось более 200 подворий, около 90 домов подтоплены, более 100 человек эвакуированы.

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