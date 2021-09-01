Жителей Улан-Удэ предупредили о выходе реки Селенги из берегов

Уровень реки Селенги в Улан-Удэ повысился за сутки на 17 сантиметров,
преодолев отметку в 230 сантиметров, при которой начинается выход воды из
берегов, сообщает администрация города.
«Проинформировали людей, которые попадают в зону затопления
при уровне воды 243 сантиметров, чтобы они приняли меры по эвакуации и
сохранению своего имущества. Вчера вечером обзвонили жителей по улице Окинская,
там находятся четыре участка в зоне подтопления, чтобы жители этих домов также
приняли меры по вывозу имущества», — сообщил замначальника Управления по ЧС
Дмитрий Федоров.
В ночь на 1 сентября спецтехника Комбината по
благоустройству оперативно провела отсыпку низменных участков подтопляемых
территорий Левобережья, всего было использовано 369 кубометров грунта.
В выходные большая вода пришла по Селенге с территории соседней с Бурятией Монголии. Подтопления наблюдаются в Кяхтинском районе. Под водой оказалось более 200 подворий, около 90 домов подтоплены, более 100 человек эвакуированы.