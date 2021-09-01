Стала известна причина катастрофы Ил-112В под Москвой

Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили причины катастрофы опытного военно-транспортного самолета Ил-112В под Москвой в середине августа.

«Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар двигателя, но в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание, машина ушла из-за обрыва разрушенной огнем тяги правого элерона», — приводит «Коммерсантъ» мнение экспертов.

Проблемы у самолета начались с потери газодинамической устойчивости правого двигателя, после чего последовал помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, который, вероятнее всего, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы.

Чтобы установить точную причину возгорания транспортника, специалистам предстоит дождаться результатов экспертиз, которые уже назначены, но, так или иначе, через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный «керосиновый» пожар», установили эксперты

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Обе системы пожаротушения не сумели погасить огонь, так как ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла.

Заливать огонь больше было нечем. Пилотам оставалась только надежда на вынужденную посадку. Экипаж действовал слаженно и быстро, отчаянная борьба оказалась тщетной, поскольку «сдалась» сама машина, заключили эксперты.