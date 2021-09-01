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Внедорожник сбил влюбленную пару на вокзале Читы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Водитель внедорожника сбил пешеходов на вокзале в Чите, парень погиб на месте, его девушка госпитализирована в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Во вторник в Чите 35-летний водитель внедорожника Nissan Terrano без прав, проехав через бордюрное ограждение, сбил двух пешеходов, а затем скрылся с места ДТП. Позднее его задержали автоинспекторы. 

В результате аварии один из пешеходов скончался на месте, девушка с тяжелыми травмами госпитализирована. Погибший парень и пострадавшая девушка — были парой и встречались пять лет, сообщает telegram-канал «Barb Mash» со ссылкой на мать девушки.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ. За нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии опьянения и оставления места ДТП, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Водителя поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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