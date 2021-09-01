Девушка Петрова Стася Милославская набросилась на букет невесты

Актриса Стася Милославская на свадьбе встала в ряд с незамужними
девушками, которые ловят букет невесты и вырвала цветы у соперницы.
Милославская гуляла на свадьбе актрисы Анастасии
Калашниковой вместе со своим возлюбленным Александром Петровым.
В Сети появилось видео, как актриса ловит букет невесты. Она
стоит в первом ряду и букет летит почти к ней в руки, но девушка рядом тоже
хотела его поймать. Милославская подпрыгнула и яростно схватила букет.
После этого к Стасе Милославской подошел ее возлюбленный Александр
Петров, нежно обнял, поцеловал и что-то прошептал на ухо. По традиции, девушка,
поймавшая букет невесты, вскоре тоже выйдет замуж.
Петров и Милославская уже были женаты, но только в кино. В
фильме «Стрельцов» пара сыграла возлюбленных — футболиста Эдуарда Стрельцова и комсомолку
Аллу Деменко. По слухам, роман артистов завязался именно после этого фильма.