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Девушка Петрова Стася Милославская набросилась на букет невесты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © actorsashapetrov, instagram.com/actorsashapetrov

Актриса Стася Милославская на свадьбе встала в ряд с незамужними девушками, которые ловят букет невесты и вырвала цветы у соперницы.

Милославская гуляла на свадьбе актрисы Анастасии Калашниковой вместе со своим возлюбленным Александром Петровым.

В Сети появилось видео, как актриса ловит букет невесты. Она стоит в первом ряду и букет летит почти к ней в руки, но девушка рядом тоже хотела его поймать. Милославская подпрыгнула и яростно схватила букет. 

После этого к Стасе Милославской подошел ее возлюбленный Александр Петров, нежно обнял, поцеловал и что-то прошептал на ухо. По традиции, девушка, поймавшая букет невесты, вскоре тоже выйдет замуж.

Петров и Милославская уже были женаты, но только в кино. В фильме «Стрельцов» пара сыграла возлюбленных — футболиста Эдуарда Стрельцова и комсомолку Аллу Деменко. По слухам, роман артистов завязался именно после этого фильма.

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