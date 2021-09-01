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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Новый предупреждающий о камерах знак появился на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самостоятельный знак «Фотовидеофиксация» появится на российских дорогах c 1 сентября взамен таблички, которая устанавливалась вместе с другими знаками.

Знак 6.22 выглядит так же, как и табличка 8.23 «Фотовидеофикация». Главное отличие — знак обозначает не каждую камеру индивидуально, а только территорию возможного применения автоматических комплексов фиксации на пути.

Новый знак может устанавливаться самостоятельно, тогда как старый — табличка — устанавливался только вместе с другими знаками.

Знак размещается вне населенного пункта в 150-300 метрах от зоны видимости камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, и на въезде в поселение.

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