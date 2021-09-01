НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Смертельный пожар произошел на складе в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
285 0
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Склад пиломатериалов загорелся в Ленинском районе Новосибирска в ночь на среду, погиб один человек, сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, возгорание произошло в третьем часу ночи в здании склада пиломатериалов на Толмачевской улице.

«Открытым огнем горели строение, два складских помещения и бытовка, а также складируемый пиломатериал, от которого огонь мог перекинуться на соседние строения. Вместе с тем существовала угроза перехода огня на газовую котельную и линии электропередач», – говорится в сообщении.

Через 20 минут огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, еще через полчаса – ликвидировать открытое горение.

Во время разбора завалов специалисты нашли тело мужчины. Причину происшествия установит следственно-оперативная группа.

Еще по теме
Стала известна причина катастрофы Ил-112В под Москвой
Экспертиза установит причину смерти двух детей в Красноярском крае
Разрисовавшие алтайские скалы туристы заплатят штраф
Женщина и ребенок пострадали от взрыва самогонного аппарата в Чите
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Смотровая площадка появится на территории хакасского памятника «Уйтаг»
Внедорожник сбил влюбленную пару на вокзале Читы
Омичи отсудили 400 тыс. за смерть родственника от COVID
Смертельный пожар произошел на складе в Новосибирске
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
США построят гравитационный аккумулятор
Разведка США рассекретила происхождение коронавируса
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
22
МИД предупредил об охоте США за россиянами
19
Талибы убили известного афганского певца
17
Поклонскую отправят на острова в Африке
14
США построят гравитационный аккумулятор
13
Шойгу оценил угрозу со стороны Украины
Sibnet.Ru