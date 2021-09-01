Смертельный пожар произошел на складе в Новосибирске

Склад пиломатериалов загорелся в Ленинском районе Новосибирска в ночь на среду, погиб один человек, сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, возгорание произошло в третьем часу ночи в здании склада пиломатериалов на Толмачевской улице.

«Открытым огнем горели строение, два складских помещения и бытовка, а также складируемый пиломатериал, от которого огонь мог перекинуться на соседние строения. Вместе с тем существовала угроза перехода огня на газовую котельную и линии электропередач», – говорится в сообщении.

Через 20 минут огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, еще через полчаса – ликвидировать открытое горение.

Во время разбора завалов специалисты нашли тело мужчины. Причину происшествия установит следственно-оперативная группа.