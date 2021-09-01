Экспертиза установит причину смерти двух детей в Красноярском крае

Маленькие брат и сестра умерли в доме бабушки в Красноярском крае, мать уверена, что причина в том, что они ели суши. Следователи назначили ряд экспертиз, Роспотребнадзор проводит проверку.

По версии следствия, 30 августа пятилетняя девочка и шестилетний мальчик находились в гостях у своей бабушки в деревне Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края. Утром мать и бабушка ушли на работу, оставив детей в доме одних. Вернувшись около 11.00, бабушка обнаружила внуков без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть детей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти детей. В доме изъяты имевшиеся продукты питания, медицинские препараты, бытовая химия для проведения необходимых экспертных исследований.

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что накануне смерти дети пробовали суши — их мать работает в кафе и принесла еду с работы.

Роспотребнадзор начал проверку организации общественного питания. Но у других членов семьи признаки отравления не зафиксированы, также у других жителей района, кто мог поесть в этом месте, нет признаков отравления.