Начала действовать «гаражная амнистия»

Закон об упрощенном порядке регистрации гаражей и земли под ними, так называемая «гаражная амнистия», вступает в силу 1 сентября, новый режим будет действовать пять лет.

Владельцы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, могут зарегистрировать право владения такими участками в упрощенном порядке.

Воспользоваться «амнистией» смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил его по соглашению у первоначального собственника.

За государственную регистрацию права собственности на гараж и землю под ним не нужно платить госпошлину. Но постановка на кадастровый учет платная — по словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, за подготовку техплана объекта необходимо заплатить около пяти тысяч рублей, еще примерно столько же — за кадастровый план земельного участка.

«Собственнику нужно провести кадастровые работы. Они проводятся кадастровым инженером, являющимся участником рыночных отношений. Граждане в целях оформления своих прав на гаражи вступают в договорные отношения именно с кадастровым инженером, а не с Росреестром, и оплата работ по договору подряда полагается именно кадастровому инженеру. Соответственно, никаких платежей в пользу государства закон не предполагает», — поясняло ведомство.