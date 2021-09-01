НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Начала действовать «гаражная амнистия»

Источник:
Sibnet.ru
334 0

Закон об упрощенном порядке регистрации гаражей и земли под ними, так называемая «гаражная амнистия», вступает в силу 1 сентября, новый режим будет действовать пять лет.

Владельцы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года, могут зарегистрировать право владения такими участками в упрощенном порядке.

Воспользоваться «амнистией» смогут не только изначальные владельцы гаражей, но и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил его по соглашению у первоначального собственника.

За государственную регистрацию права собственности на гараж и землю под ним не нужно платить госпошлину. Но постановка на кадастровый учет платная — по словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, за подготовку техплана объекта необходимо заплатить около пяти тысяч рублей, еще примерно столько же — за кадастровый план земельного участка.

«Собственнику нужно провести кадастровые работы. Они проводятся кадастровым инженером, являющимся участником рыночных отношений. Граждане в целях оформления своих прав на гаражи вступают в договорные отношения именно с кадастровым инженером, а не с Росреестром, и оплата работ по договору подряда полагается именно кадастровому инженеру. Соответственно, никаких платежей в пользу государства закон не предполагает», — поясняло ведомство.

Еще по теме
Заработал новый способ обжаловать штрафы за нарушения ПДД
«Амнистия» началась: как узаконить собственный гараж?
«Дачную амнистию» продлят еще на пять лет
США начали вывод войск из аэропорта Кабула
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Смотровая площадка появится на территории хакасского памятника «Уйтаг»
Внедорожник сбил влюбленную пару на вокзале Читы
Омичи отсудили 400 тыс. за смерть родственника от COVID
Смертельный пожар произошел на складе в Новосибирске
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
США построят гравитационный аккумулятор
Разведка США рассекретила происхождение коронавируса
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

А что, силовики у нас тоже попали в число обездоленных?

колобок11

На еду теперь всё уходит, уже не до формы с портфелями.

Uynachalnica

Пора бы уже уголовную ответственность вводить за нарушение правил общежития за ради лайков. Эти хоть...

лачинов

Ну ещё бы "небожителей" волновали такие проблемы. Это же не им приходится жить и работать бок о бок с...
Sibnet.Ru