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Моргенштерн устроил шоу из свадьбы с Диларой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © morgen_shtern, instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн и его девушка Дилара поженились. Их свадьба прошла в традиционном стиле — с выкупом, заданиями и поездкой на лимузине, украшенном шариками и цветами.

Публика ждала от Моргенштерна оригинальной церемонии бракосочетания. Но рэпер оказался оригинален тем, что пошел по проторенному пути. Он оделся в серый костюм, который на нем висел, а Дилара надела классическое белое платье-русалку.

Ведущей мероприятия стала Ксения Собчак. Моргенштерн пришел на выкуп за невестой, поднялся по лестнице до квартиры возлюбленной, участвуя в конкурсах. Затем пара села в старенький лимузин и направилась в загс.

Моргенштерн и Дилара начали встречаться, когда еще рэпер не был знаменит. Сначала предложение возлюбленному сделала Дилара, а затем уже Моргенштерн предложил девушке выйти за него замуж.

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