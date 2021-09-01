Моргенштерн устроил шоу из свадьбы с Диларой

Рэпер Моргенштерн и его девушка Дилара поженились. Их свадьба прошла в традиционном стиле — с выкупом, заданиями и поездкой на лимузине, украшенном шариками и цветами.

Публика ждала от Моргенштерна оригинальной церемонии бракосочетания. Но рэпер оказался оригинален тем, что пошел по проторенному пути. Он оделся в серый костюм, который на нем висел, а Дилара надела классическое белое платье-русалку.

Ведущей мероприятия стала Ксения Собчак. Моргенштерн пришел на выкуп за невестой, поднялся по лестнице до квартиры возлюбленной, участвуя в конкурсах. Затем пара села в старенький лимузин и направилась в загс.

Моргенштерн и Дилара начали встречаться, когда еще рэпер не был знаменит. Сначала предложение возлюбленному сделала Дилара, а затем уже Моргенштерн предложил девушке выйти за него замуж.