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Прокуратура нашла нарушения у новосибирского «мусорного» оператора

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прокуратура Новосибирской области нашла нарушения в работе регионального оператора по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск».

«Установлено, что коммунальная услуга по вывозу ТКО из мест накопления предоставлялась региональным оператором нерегулярно, со значительными отклонениями от нормативных сроков», – сказано в сообщении.

Большинство нарушений выявлены на территории Центрального района: на улицах Гоголя, Писарева, Мичурина, Серебренниковской и Красном проспекте.

Прокуратура возбудила в отношении регоператора административные дела о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

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