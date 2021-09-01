Прокуратура нашла нарушения у новосибирского «мусорного» оператора

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Прокуратура Новосибирской области нашла нарушения в работе
регионального оператора по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск».
«Установлено, что коммунальная услуга по вывозу ТКО из мест
накопления предоставлялась региональным оператором нерегулярно, со
значительными отклонениями от нормативных сроков», – сказано в сообщении.
Большинство нарушений выявлены на территории Центрального
района: на улицах Гоголя, Писарева, Мичурина, Серебренниковской и Красном проспекте.
Прокуратура возбудила в отношении регоператора
административные дела о нарушении нормативов обеспечения населения
коммунальными услугами.
лачиновА что, силовики у нас тоже попали в число обездоленных?
колобок11На еду теперь всё уходит, уже не до формы с портфелями.
UynachalnicaПора бы уже уголовную ответственность вводить за нарушение правил общежития за ради лайков. Эти хоть...
лачиновНу ещё бы "небожителей" волновали такие проблемы. Это же не им приходится жить и работать бок о бок с...