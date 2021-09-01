Прокуратура нашла нарушения у новосибирского «мусорного» оператора

Прокуратура Новосибирской области нашла нарушения в работе регионального оператора по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск».

«Установлено, что коммунальная услуга по вывозу ТКО из мест накопления предоставлялась региональным оператором нерегулярно, со значительными отклонениями от нормативных сроков», – сказано в сообщении.

Большинство нарушений выявлены на территории Центрального района: на улицах Гоголя, Писарева, Мичурина, Серебренниковской и Красном проспекте.

Прокуратура возбудила в отношении регоператора административные дела о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.