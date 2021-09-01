Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире

Российский газ является «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе добычи, а также из-за коррупции и шантажа, который исходит от Москвы, сказал на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм президент Украины Владимир Зеленский

Такое заявление он сделал в контексте обсуждения с Гренхольм возможных «угроз безопасности», с которыми Украина и страны Европы могут столкнуться из-за газопровода «Северный поток — 2».

«Собеседники констатировали общность подходов Украины и США относительно рисков, которые несет этот проект», — приводит РБК сообщение офиса Зеленского.

Президент Украины активно выступает против строительства «Северного потока — 2». Он считает, что запуск газопровода повлечет риски не только для Украины, но и для Европы. «Мы считаем, что это формат оружия», — отметил украинский лидер. В Москве подобную позицию категорически отвергают.

Газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря, соединит Россию и Германию. По нему «Газпром» планирует ежегодно поставлять в Европу 55 миллиардов кубометров газа. Строительство газопровода, вероятнее всего, завершится 12 сентября, он построен уже на 99%.