Заработал новый способ обжаловать штрафы за нарушения ПДД

Автовладельцы смогут обжаловать штрафы, зафиксированные автоматическими дорожными камерами, онлайн — соответствующий закон вступил в силу 1 сентября.

Ранее гражданин, который был не согласен с предъявленным камерой нарушением, должен был либо лично явиться в подразделение, которое такой штраф выписало, либо направить жалобу заказным письмом.

С 1 сентября можно подать жалобу на постановление через портал «Госуслуги» или сайт суда по месту совершения правонарушения. Это касается административных правонарушений, которые зафиксированы видео- и фотокамерами.

«Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Для обжалования через «Госуслуги» нужен подтвержденный аккаунт. Через сайт суда можно будет обратиться, если у него есть такая техническая возможность. Если ее нет, обжаловать штраф в суде можно в прежнем порядке.