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Сборная России без Дзюбы встретится с Хорватией на отборах к ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Сборная России с новым тренером и измененным составом продолжает борьбу за выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу — 2022. Игра с Хорватией пройдет в Москве в среду, 1 сентября.

Сборная России входит в группу H вместе с Хорватией, Словенией, Словакией, Мальтой и Кипром. Команда, занявшая первое место, выходит в финальную часть ЧМ напрямую. Сборная, занявшая второе место, принимает участие в стыковых матчах.

Пока Россия сыграла три матча из 10 отборочного турнира европейской квалификации ЧМ-2022. После двух побед и одного поражения наша команда делит в группе лидерство с хорватами.

Российская команда претерпела изменения — после провального чемпионата Европы в сборной поменяли тренера, вместо Станислава Черчесова сейчас ее возглавляет Валерий Карпин. Новый главный тренер не стал вызывать на сентябрьские матчи капитана сборной, нападающего Артема Дзюбу.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 мск. Игру в прямом эфира покажет Первый канал.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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