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Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации

Средства из бюджета будут перечислены «военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы», говорится в документах.

Выплаты также получат прокуроры, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, ФСИН, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, а также лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции, и лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

Если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре, она может быть произведена позднее, сказано в документах.

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