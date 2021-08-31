Российский внедорожник «Стрела» впечатлил японцев

Портал Yahoo News Japan опубликовал заметку о новом российском внедорожнике «Стрела» — читателям понравился «брутальный» дизайн машины, но технические характеристики вызвали сомнения.

Новый полноприводный внедорожник «Стрела» создан на базе одноименного бронеавтомобиля, выпускаемого Военно-промышленной компанией. «Стрела» может заменить УАЗ-469 в российской армии. Гражданскую версию на рынке ждут через 5-10 лет.

Масса автомобиля составляет 2,7 тонны. Внедорожник оснащен турбодизелем американской компании Cummins. Мощность силовой установки составляет 149 лошадиных сил, объем — 2,8 тысячи кубических сантиметров. Она работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

«Выглядит очень брутально! Красивая машина!», «Классный!!! Лично для меня, это — идеальный дизайн», — приводит ИноСМИ комментарии японских читателей.

Но другие комментаторы раскритиковали небольшой объем двигателя при такой массе. Один из них высказал мнение, что внедорожник очень большой, и «японские лесные дороги ему будут не по зубам».