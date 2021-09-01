Уникальные украшения нашли в древней могиле женщины в Хакасии

Археологи нашли непотревоженное захоронение женщины с уникальным комплектом украшений эпохи поздней бронзы, сообщает Институт археологии СО РАН.
Сохранность костей скелета плохая, но большая их часть сохранила анатомический порядок. Умершую уложили на спину в вытянутом положении головой на юго-запад и сопроводили заупокойной пищей. Мясо, судя по костям — лопатка и кости передней ноги, — крупнорогатого животного, вместе с обломанным лезвием бронзового ножа, положили у ног.
Орнаментированный в районе венчика керамический сосуд
поставили рядом с головой. Под тяжестью каменного заполнения могильной ямы он
распался на несколько фрагментов. Череп также существенно пострадал, но рядом с
ним сохранились металлические элементы головного украшения: две пластины
треугольной формы, украшенные мелкими выпуклостями пуансонного орнамента, и
крупные височные кольца (по три с каждой стороны черепа) с двумя пронизками.
«На правой руке, выше запястья, находился бронзовый незамкнутый браслет,
покрытый мелкоклетчатым шахматным орнаментом и крупными выпуклыми жемчужинами
на концах. Четыре пальца левой руки украшали бронзовые литые перстни, с двумя
крупными выпуклыми жемчужинами на щитках. У правого локтя обнаружена литая
бляха, с двумя скобами для крепления на обратной стороне», — говорится в
сообщении.
Все украшения выполнены в одном художественном стиле, отражавшем эстетические вкусы населения Минусинской котловины на позднем этапе бронзового века. Можно предположить, что они были отлиты на заказ, либо весь комплект уже в готовом виде приобретен у мастера-литейщика. Несомненно, что умершая пользовалась уважением в обществе.
По краю бляха орнаментирована крупными жемчужинами, по форме
и размерам аналогичными отмеченным на браслете. Помимо этого, в могильной яме
обнаружено восемь мелких бронзовых пуговиц. Они изготовлены в одной стилистике
с более крупными бронзовыми украшениями и гармонично дополняли оформление погребальной
одежды умершей женщины.
лачиновА что, силовики у нас тоже попали в число обездоленных?
колобок11На еду теперь всё уходит, уже не до формы с портфелями.
UynachalnicaПора бы уже уголовную ответственность вводить за нарушение правил общежития за ради лайков. Эти хоть...
лачиновНу ещё бы "небожителей" волновали такие проблемы. Это же не им приходится жить и работать бок о бок с...