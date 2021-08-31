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Присяжные признали Быкова виновным в организации убийств

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Заксобрание Красноярского края

Присяжные заседатели признали бизнесмена Анатолия Быкова виновным в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году, сообщает прокуратура Красноярского края.

Вердиктом присяжных заседателей Анатолий Быков признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и незаслуживающим снисхождения. 

Очередное судебное заседание состоится 2 сентября, на нем стороны выскажутся по вопросам квалификации действий подсудимого и меры его наказания. Затем Быкову предоставят последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова. Он вину не признал и в содеянном не раскаялся. Мотивом для убийства, по словам исполнителя заказного убийства Владимира Татаренкова, послужили подозрения Быкова о причастности потерпевших к покушению на его убийство. 

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Красноярск #Криминал
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