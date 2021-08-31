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Забайкальские ламы создадут мандалу из песка на ВЭФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wonderlane / CC BY 2.0

Ламы Читинского дацана в павильоне своего региона на Восточном экономическом форуме создадут, а потом разрушат традиционную песчаную мандалу, рассказала заместитель министра экономического развития Забайкальского края Марина Ванчикова.

Буддийская мандала — это рисунок, изображающий или символизирующий вселенную, который создается, как правило, из разноцветного песка или других сыпучих материалов. После завершения он почти сразу разрушается. Это символизирует непостоянство мира, скоротечность земного существования и учит не привязываться к материальному.

«Одним из главных "магнитов" нашего павильона в этом году станет работа над настоящей буддийской мандалой из песка. Ее на протяжении работы всего форума будут создавать ламы Читинского дацана. А по окончании форума 4 сентября, как и положено, мандала будет разрушена. На это зрелищное событие мы приглашаем всех», — рассказала ТАСС Ванчикова.

Она добавила, что для посетителей улицы Дальнего Востока снаружи павильона Забайкальского края будет работать монитор, показывающий ход работы. Сама мандала будет изображать традиционный геометрический рисунок.

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