Забайкальские ламы создадут мандалу из песка на ВЭФ

Ламы Читинского дацана в павильоне своего региона на Восточном экономическом форуме создадут, а потом разрушат традиционную песчаную мандалу, рассказала заместитель министра экономического развития Забайкальского края Марина Ванчикова.

Буддийская мандала — это рисунок, изображающий или символизирующий вселенную, который создается, как правило, из разноцветного песка или других сыпучих материалов. После завершения он почти сразу разрушается. Это символизирует непостоянство мира, скоротечность земного существования и учит не привязываться к материальному.

«Одним из главных "магнитов" нашего павильона в этом году станет работа над настоящей буддийской мандалой из песка. Ее на протяжении работы всего форума будут создавать ламы Читинского дацана. А по окончании форума 4 сентября, как и положено, мандала будет разрушена. На это зрелищное событие мы приглашаем всех», — рассказала ТАСС Ванчикова.

Она добавила, что для посетителей улицы Дальнего Востока снаружи павильона Забайкальского края будет работать монитор, показывающий ход работы. Сама мандала будет изображать традиционный геометрический рисунок.