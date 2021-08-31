Шоу «Моя маленькая странность» про необычных людей выйдет на «Ю»

Психологическое реалити-шоу «Моя маленькая странность» о людей с необычными привычками выйдет на канале «Ю» с 6 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

Реалити расскажет про обычных людей с необычными, а порой, опасными хобби и привычками. Кто- то спит в шкафу, кто-то с удовольствием ест камни, а кто-то считает себя русалкой. Их увлечения кажутся странными и даже пугающими.

В каждой программе три героя, привыкшие скрывать свои аномальные хобби, поделятся своими историями и раскроют тайну близким.

Психолог и ведущий проекта Алексей Красиков погрузится в проблемы участников, чтобы помочь им разобраться с причинами этих необычных привычек.

Проект «Моя маленькая странность» будет выходить с 6 сентября в 18.30 по понедельникам на канале «Ю».